Remis zwischen Luzern und Lugano : St. Gallen kann auch in Genf nicht gewinnen

Der FC St. Gallen kommt auswärts bei Servette nicht über ein 2:2 hinaus. Auch im Duell zwischen Luzern und Lugano gibt es keinen Sieger.

St. Gallen kommt auswärts in Genf zu einem 2:2.

Der FC St. Gallen muss weiter auf einen Sieg warten. Nach drei Niederlagen in Serie gibts beim 2:2 gegen Servette immerhin mal wieder einen Punktgewinn. Schon nach sieben Minuten brachte Stillhart die Ostschweizer auswärts in Genf in Führung, nachdem Ruiz herrlich mit der Hacke abgelegt hatte.