Super League: St. Gallen gewinnt gegen Lausanne-Ouchy

Darum gehts Der FC ST. Gallen gewinnt die Partie gegen Lausanne-Ouchy.

Über 16’000 Fans waren am Samstag vor Ort.

Es war ein verdienter Erfolg.

Die Szene des Spiels

In der achten Minute vertändelte Ouchy-Verteidiger Camara den Ball. Von Moos schaltete extrem schnell und legte die Kugel ab auf Möller. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und schoss zur frühen Führung ein und stellte so die Weichen auf Sieg. Am Ende wurde es ein 3:0-Erfolg.

Die Schlüsselfigur

Albert Vallci. Der Innenverteidiger war hinten souverän und vorne brandgefährlich. In der 40. Minute machte er mit seinem Tor zum 2:0 schon fast den Deckel drauf. Er schlich der Ouchy-Hintermannschaft davon und liess dem Keeper mit dem Kopf keine Chance. Auch danach bei Eckbällen kaum in den Griff zu kriegen.

Das bessere Team

St. Gallen spielte wie ein Spitzenteam – Ouchy war klar unterlegen. Die Spen wurden angetrieben von ihren zahlreichen Fans und gingen schon früh in Führung. Lausanne-Ouchy wurde jedoch im Verlaufe der zweiten Halbzeit besser und St. Gallen benötigte einen starken Zigi. Zwei Espen-Tore fielen dann in der Nachspielzeit. Es war der fünfte Heimsieg in Folge in dieser Saison – ein Club-Rekord.

Das Tribünen-Gezwitscher

In der 35. Minute forderten die Espen einen Penalty. Nach einem schlimmen Fehlpass zog Witzig allein auf den Goalie zu. Der Flügelspieler kam zu Fall und der Unparteiische Tschudi zeigte sofort auf den Punkt. Der VAR-Meldete sich jedoch und nach Konsultation der Bilder nahm der Schiri den Penalty zurück. Ein umstrittener Entscheid. Auch für SRF-Experte Benjamin Huggel. Er meinte in der Pausenanalyse: «Für mich ein klarer Penalty und unverständlich, dass der VAR eingreift.» Für den früheren Nati-Spieler war es kein klarer Fehlentscheid. «Der Schiri war auf dem Platz richtig», so Huggel.

Die Tore

8’ | 1:0 | Möller stand alleine vor dem Goalie und liess sich nicht zwei Mal bitten.

40’ | 2:0 | Vallci schlich der Abwehr davon und köpfelte den Ball ins Netz.

90+1’ | 3:0 | Goebbels setzt sich nach einem langen Pass durch und zimmert den Ball flach ins entfernte Eck.

90+4’ | 4:0 | Witzig geht auf dem Flügel durch und bringt die falche Hereingabe, die Stevanovic ohne Mühe versenkt.

Der Ausblick

Nach der Nati-Pause gibt es für St. Gallen das nächste Heimspiel. GC ist zu Gast im Kybunpark. Lausanne-Ouchy hat auch einen Zürcher Gegner. Man ist beim Leader FCZ zu Besuch.