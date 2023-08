St. Gallen: Drei Männer nach Angriff am Bahnhof verhaftet

Am Bahnhof St. Gallen wurde am frühen Samstagmorgen ein 29-Jähriger bei einem Streit verletzt.

Am Samstagmorgen ging bei der Stadtpolizei St. Gallen kurz vor zwei Uhr eine Meldung über eine gewalttätige Auseinandersetzung am Bahnhof ein. Gemäss jetzigen Erkenntnissen seien mehrere Personen gegenüber einem 29-jährigen Afghanen gewalttätig geworden, heisst es in der Mitteilung. Die Auseinandersetzung soll in der Hauptunterführung angefangen und sich anschliessend auf dem Perron fortgesetzt haben. Dabei wurde der Geschädigte mehrfach geschlagen und getreten.