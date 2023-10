St. Gallen: Mann findet Kreditkarte im Bankomat und kauft damit ein

1 / 4 Bei einem Bancomaten verliert eine Frau ihre Kreditkarte. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Später wird ihre Karte wieder ausgeworfen und ein Mann findet sie. 20min/Shannon Zangger Statt die Karte zurückzugeben, benutzt sie der 37-Jährige in diversen Lebensmittelläden. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Als eine Frau an einem Bancomaten Geld abheben will, bleibt ihre Kreditkarte stecken.

Rund anderthalb Stunden später wird die Karte vom Automaten wieder ausgeworfen.

Ein 37-Jähriger nutzt die Gelegenheit und gebraucht die Karte für seine privaten Einkäufe.

Dafür wurde der Mann nun per Strafbefehl verurteilt.

Das ist passiert

Anfang März wollte eine Frau an einem Bancomaten am Mittag in der Region St. Gallen Bargeld beziehen. Wegen einer technischen Störung wurde aber die Kreditkarte vom Bancomaten eingezogen. Die Frau entfernte sich daraufhin vom Ort. Rund anderthalb Stunden später wurde die Karte wieder ausgespuckt.

Ein 37-Jähriger, der in der Nähe des Bancomaten war, fand die Karte. Statt diese aber entweder der Bank oder der rechtmässigen Besitzerin zurückzugeben, nahm er die Karte mit, um sie für sich selbst zu gebrauchen. Am selben Tag noch, nur wenige Minuten später, kaufte der Türke in einem Lebensmittelladen Waren im Wert von etwa 30 Franken und bezahlte mit der gestohlenen Kreditkarte – kontaktlos.

Laut der St. Galler Staatsanwaltschaft, die ihn nun Mitte Oktober per Strafbefehl verurteilte, eignete er sich die Kreditkarte an, um sich in betrügerischer Absicht «wissentlich und willentlich unrechtmässig zu bereichern». Auch am nächsten Tag benutzte der 37-Jährige die Kreditkarte wieder, diesmal sogar dreimal in zwei verschiedenen Lebensmittelläden. Insgesamt verlor die Frau – die rechtmässige Besitzerin der Karte – fast 180 Franken.

Das ist die Strafe

Der 37-Jährige wurde Ende September von der St. Galler Staatsanwaltschaft der unrechtmässigen Aneignung sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage schuldig gesprochen. Der Türke wurde zu einer Busse von 500 Franken verurteilt. Sollte er diese nicht bezahlen, müsste er stattdessen für fünf Tage ins Gefängnis.

Zudem muss der 37-Jährige Gebühren und Auslagen von 600 Franken bezahlen. Eine allfällige Zivilforderung wird auf den Zivilweg verwiesen. Weiter muss der Mann die Verfahrenskosten bezahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.