Fünf an der Auseinandersetzung beteiligte Männer müssen sich ab Dienstag vor dem Kreisgericht in St. Gallen verantworten.

Das ist passiert

Das Opfer war in dieser Nacht mit Freunden in einer Bar an der Brühlgasse. In der Bar kam es zwischen dem 26-jährigen Kubaner und dem 40-jährigen Dominikaner, einem der Kollegen des Verstorbenen, zu einer verbalen Auseinandersetzung. Vor der Bar pöbelten sich die beiden erneut an, bis der 40-Jährige dem 26-Jährigen einen Faustschlag verpasste. Anschliessend wollten sie aufeinander los, wurden aber vom späteren Opfer und weiteren Personen zurückgehalten.