Kriminalstatistiken Ostschweiz : St. Gallen meldet deutlich mehr Tötungsdelikte als im Vorjahr

Die am Montag veröffentlichten Ostschweizer Kriminalstatistiken bestätigen den schweizweiten Aufwärtstrend in der Cyberkriminalität. Zudem wurden in den Kantonen Thurgau und St. Gallen mehr Gewaltdelikte verzeichnet.