St. Gallen: News-Scout entdeckt Skelett auf Baustelle

Derzeit werden in der historischen Altstadt in St. Gallen Gräben ausgehoben, um das Fernwärmenetz auszubauen. Die Baustelle wird von der Archäologie begleitet. Nun scheint es einen spannenden Fund gegeben zu haben. News-Scout D.C. (25) sieht von seinem Büro auf die Baustelle und hat am Donnerstagvormittag eine spannende Entdeckung gemacht: «Als ich gerade am Telefonieren war und währenddessen auf die Baustelle runter sah, entdeckte ich plötzlich, dass ein Skelett in einem der Gräben liegt.»