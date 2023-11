St. Gallen: Polizei findet mehrere Waffen in Gebüsch

Am Samstag, kurz nach vier Uhr morgens, nahm eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen in der St. Galler Innenstadt zwei laute Knallgeräusche aus dem Kantonsschulpark wahr. Dort angekommen trafen sie zwei Gruppen aus Männern und Frauen an. Wie die Stadtpolizei mitteilte, herrschte eine aufgeheizte Stimmung. Von einer Auseinandersetzung habe jedoch niemand etwas wissen wollen. In einem Gebüsch konnte ein Schlagstock, auf dem Boden ein Springmesser und auf einen Hinweis hin eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.