St. Gallen: Polizei verhaftet Seriendiebe

Gleich vier Mal schlugen zwei Diebe an drei unterschiedlichen Orten am Samstagmorgen zu. Kurz vor drei Uhr morgens meldeten die Angestellten eines Restaurants in der Stadt St. Gallen zufällig anwesenden Polizisten, dass aus der Mitarbeiter-Garderobe Mobiltelefone gestohlen worden seien. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, konnten kurze Zeit später am Bahnhof St. Gallen zwei Männer angehalten werden, die auf die Beschreibung passten.