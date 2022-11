Super League: St. Gallen seit sieben Spielen sieglos – klappt's gegen kriselndes GC?

Auch die St. Galler taten sich zuletzt schwer. Sie haben letztes Wochenende nach drei Unentschieden in Folge gegen Winterthur verloren. Insgesamt warten die Ostschweizer nun schon seit sieben Spielen auf einen nächsten Vollerfolg. Magere drei Punkte gab es in dieser Zeit.

Die Espen sind mit 18 Punkten auf dem fünften Zwischenrang und damit weiter – einen Punkt und zwei Plätze vor den Hoppers – in der Verfolgergruppe hinter YB und Servette mit dabei. Ein Sieg zuhause gegen GC wäre also eminent wichtig – nicht nur, um wieder zurück in die europäischen Plätze zu finden, sondern auch für das Selbstvertrauen. Zu oft blieben die St. Galler zuletzt offensiv extrem blass.