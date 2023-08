St. Gallen: Tödlicher Streit – Hauptbeschuldigte vor Gericht

Davor hielten sich B., zwei Kollegen sowie deren Freundinnen in einem Vorgarten an der Bahnhofstrasse in St. Gallen auf. Einer der Männer stritt sich mit seiner Freundin. Hier mischte sich ein 30-Jähriger ein.

Am Donnerstag müssen sich nun zwei Beschuldigte, ein heute 27-jähriger Schweizer und ein heute 26-jähriger Kosovare vor dem Kreisgericht in St. Gallen verantworten.

Das ist passiert

R.B. und zwei Kollegen waren in dieser Nacht im September 2021 mit ihren Freundinnen unterwegs. Zum Zeitpunkt des Streits befand sich die Gruppe im Vorgarten einer Liegenschaft an der Bahnhofstrasse. Zwischen einem der Männer und dessen Freundin brach ein Streit aus, worauf ein 30-Jähriger einschritt. Er und der streitende Mann pöbelten einander an, er entfernte sich, kam dann aber mit zwei Kollegen, den Hauptbeschuldigten, zurück.

Daraufhin kam es zur Auseinandersetzung zwischen den sechs Männern. Während der Schlägerei schlug der 27-Jährige einem der Beteiligten ins Gesicht, der 26-Jährige schlug demselben an den Oberkörper. R.B. flüchtete daraufhin in Richtung Gebüsch des Vorgartens der Liegenschaft und wurde dabei von den Beschuldigten verfolgt. Durch die Verfolgung wurde B. in den Zaun getrieben, der mit scharfen Spitzen versehen ist. Dort verletzte er sich in der Leistenregion. Wie sich B. genau verletzte, ist nicht klar. Fakt ist, dass er derart viel Blut verlor, dass er acht Tage später im Spital verstarb.