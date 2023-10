St. Gallen: Textilunternehmen begeistern an der Fashion Week

Für die Akris Show in Paris durfte Forster Willi gleich neun Kreationen entwickeln.

St. Gallen spielt in der Textilindustrie seit Hunderten von Jahren eine wichtige Rolle.

Forster Willi und Jakob Schlaepfer stellen Kreationen für Luxus-Labels her.

Die St. Galler Textilindustrie überzeugt an der Fashion Week.

Forster Willi und Jakob Schlaepfer haben erneut die Aufmerksamkeit der weltweiten Mode-Design-Experten auf sich gezogen. Sie überzeugten an den Mailänder und Pariser Fashion Weeks Frühjahr/Sommer 2024 mit beeindruckenden und innovativen Kreationen. Die St. Galler Textilhersteller spüren bereits die Auswirkungen sich verändernder Modetrends durch ihre Aufträge.

Der aktuelle Modetrend ist elegant und zurückhaltend

Elisheva Senn, die Leiterin der Business Unit Forster Willi ist dieses Jahr etwas Besonderes aufgefallen, was die Kollektionen angeht. Sie bemerkte, dass Luxus in diesem Jahr zwar weniger auffällig, aber in seiner Essenz sehr beeindruckend ist. Dieser elegante und zurückhaltende Stil legt grossen Wert auf handwerkliche Fertigkeiten, weshalb er derzeit sehr geschätzt wird.