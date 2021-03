St. Gallen verschläft die Anfangsphase in der Partie gegen Lausanne komplett. Bereits nach 16 Spielminuten liegen die Gäste mit 0:2 zurück. Der Anschlusstreffer von Stillhart bleibt noch ohne Wirkung, da Toichi Suzuki in der 34. Spielminute bereits wieder den Vorsprung herstellt. Dies in einer Phase, in der St. Gallen die Kontrolle über das Spiel übernimmt.