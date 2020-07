Super League

St. Gallen verpasst den Sieg und bleibt Zweiter

In einer unterhaltsamen Partie spielen die Espen gegen den FC Lugano 3:3 unentschieden. Damit verpasst St. Gallen den Sprung auf den Thron.

Die Luganesi starteten stark und eröffneten nach 10 Minuten durch Sabbatini das Skore. Die St. Galler fanden erst durch ein Foul im Strafraum der Tessiner ins Spiel. Quintillà verwandelte den darauffolgenden Penalty humorlos und St. Gallen griff fortan an. So war die Führung nur eine Frage der Zeit. In der 40. Minute war es Ruiz, der eine Traumflanke von Görtler eiskalt verwandelte.