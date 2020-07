Super League

St. Gallen schafft wieder den Sprung auf den Thron

Die Espen spielen gegen Servette nur 1:1-Unentschieden. Thun gewinnt den Abstiegskrimi gegen Xamax, in Luzern gibt es ein Torspektakel.

Der Frust am Donnerstag war gross: nur ein 3:3-Unentschieden in Lugano. Die Folge des Remis: St. Gallen verpasste den Sprung auf den Thron. Doch das ist Vergangenheit, eine alte Geschichte. Da die Young Boys gegen den FC Basel verloren, reichten den Espen e in Reis , um zurück an der Spitze zu sein. Und das schafften sie. Denn St. Gallen kam gegen Servette zu einem 1:1-Unentschieden. Damit i st d er Club wieder Erster .

In der ersten Halbzeit begegneten sich die beiden Clubs auf Augenhöhe. Da die Espen vor dem Tor aber kaltblütiger agierten, gingen sie in der 18. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Vincent Rüfli in Führung. In der zweiten Halbzeit agierte Servette immer stärker. Die Grenats wollten den Ausgleich, die St. Galler brachten nicht mehr viel zustande. Und so war der Ausgleich für Servette nur eine Frage der Zeit. Und in der 61. Minute war es dann soweit: Stevanovic wurde in die Tiefe geschickt, er konnte alleine auf Espen-Goalie Zigi ziehen und den Ball im Tor versenken.