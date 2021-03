Seit 17 Jahren konnte Servette in St. Gallen kein Spiel mehr gewinnen. Dies wollte das Team von Trainer Alain Geiger am Mittwochabend ändern. Mit einem Sieg würden die Genfer zu St. Gallen aufschliessen. In der sechsten Minute hatte St. Gallen Stürmer Duah den Führungstreffer auf dem Fuss. Der Stürmer vergab jedoch die Möglichkeit.