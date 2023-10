St. Gallen: Viel zu tun – 20 Einsätze an einem Abend

Die Stadtpolizei St. Gallen hatte am Wochenende allerlei zu tun. Von Samstagabend bis am Sonntagmorgen gingen bei der Einsatzzentrale mehr als 20 Einsatzmeldungen ein. Wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte, mussten in acht Fällen Patrouillen wegen verbaler oder tätlicher Auseinandersetzungen intervenieren. Bei den Auseinandersetzungen wurden keine Personen verletzt. Die Beteiligten wurden auf ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Anzeigeerstattung aufmerksam gemacht.