Aimee May – St. Galler KI-Influencerin will hoch hinaus

Aimee May ist eine fotorealistische AI-Influencerin, die in ihren sozialen Medien Inhalte im Lifestyle- und Modebereich publiziert. Trotz ihrer virtuellen Person lassen Tools sie mithilfe von künstlicher Intelligenz beinahe so aussehen, als wäre sie real.

Wer steckt hinter dieser virtuellen Persönlichkeit?

Künstliche Intelligenz hat keine Grenzen

«Mich interessiert das Thema privat sehr»

Im Moment sieht Pascal Davis das Projekt eher als eine Art Hobby, in dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. «Mit Aimee May befasse ich mich gern in meiner Freizeit, wenn sich dies zu einem Berufsfeld entwickelt, dann ist das umso besser», bestätigt der St. Galler. Im gerade herrschenden Hype um künstliche Intelligenz sieht er ausserdem erst den Anfang von etwas sehr Grossem.

Aimee May hat einen strukturierten Zeitplan, was sie in der nächsten Zeit an Inhalten publizieren wird. So steht beispielsweise ein Musikvideo an, was ein Grundbaustein sein soll für Aimees Karriere als DJane. Gerade im Bereich der Musik sieht Davis grosses Potenzial. Im Moment möchte er dieses Projekt noch weiter ausbauen und sehen, wie weit man damit vordringen kann. Die Zeit wird ihm zeigen, wie sich die technologischen Trends entwickeln und was für neue Projekte für ihn infrage kommen werden.