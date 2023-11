St. Gallen: Weihnachtstanne per Helikopter geliefert

Diese zweieinhalb Tonnen schwere Tanne landete am Montagmittag auf dem St. Galler Klosterplatz. Sie ist ganze 15 Meter hoch und musste aufgrund ihrer Grösse per Helikopter transportiert werden. In St. Gallen ist die Weihnachtstanne ein traditionelles Schmuckstück, das einen grossen Beitrag zur weihnachtlichen Stimmung in der Stadt leistet.