Super League: St. Gallen gegen Servette im Liveticker

3' Der Start in die Partie verläuft überhaupt nicht nach dem Gusto der Espen. Stillhart kommt im Zweikampf zu spät. Die Grenats bleiben also mit einem Freistoss in der Platzhälfte der Ostschweizer. Die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Dort entwischt Stevanovic. Sein Kopfball geht allerdings am Tor vorbei.