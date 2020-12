Die St. Galler Regierung zeigt sich im Grunde bereit, sogenannte Lärmblitzer anzuschaffen. Damit würde der Lärmpegel von aufheulenden Motoren gemessen, um so Autoposer ausfindig zu machen und zu büssen. Als Antwort auf eine Interpellation von Kantonsrat Guido Etterlin (SP) schreibt die Regierung, dass die Bevölkerung bereits in diesem Jahr positiv auf die intensivierten Polizeikontrollen des «Posings» reagiert habe und dass der Kanton weiterführende Massnahmen wie die Anschaffung von Lärmblitzern begrüssen würde.

Mit der aufwendigen Kontrolltätigkeit und der konsequenten Bestrafung der Fehlbaren sei man auf dem richtigen Weg, die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner in von Autoposern heimgesuchten Ortschaften zu verbessern. Diese haben sich auch schon selbstständig gemacht und hatten in Buchs SG eigenhändig ein Verbotsschild aufgehängt. Dieses wurde dann von der Polizei wieder entfernt.

Lärmblitzer sind noch gar nicht auf dem Markt

In ihrer Antwort signalisiert die St. Galler Regierung weiterhin Interesse an einer Beschaffung von solchen Lärmblitzern. Doch die Sache hat zwei Haken: Erstens müsste das Gesetz geändert werden. Laut dem Strassenverkehrsgesetz dürfen kantonale Behörden Verkehrskontrollen durchführen, damit die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Technische Hilfsmittel können verwendet werden, solange diese vom Bundesamt für Strassen im Einverständnis mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie bewilligt wurden.

Man könne sich also erst in den kommenden Jahren mit der Frage beschäftigen, ob man solche Geräte überhaupt anschaffen kann und darf. «Im Übrigen kann in dieser Problematik nicht ausser Acht gelassen werden, dass nebst den technischen Mitteln auch rechtliche Anpassungen auf Bundesebene erforderlich sind», schreibt die St. Galler Regierung. Eine parlamentarische Initiative wurde in diesem Sommer im Nationalrat eingereicht, damit die gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz von Lärmradargeräten geschaffen werden können.