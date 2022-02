St. Gallen – YB & Lugano – Luzern – Duah vollendet Konter – St. Gallen verkürzt auf 1:3

St. Gallen – YB: TOOOOOR für YB! Das ist pure Effizienz, was der Meister uns zeigt. Siebatcheu baut die Berner Führung aus. Mit der dritten Chance erzielt YB hier das zweite Tor. Die Vorlage kam per Kopf von Fassnacht, dann blockt Monteiro in der Mitte einen St. Galler Verteidiger und Siebatcheu, der dahinter lauerte und trifft.