St. Galler Restaurant Corso nennt CO₂-Verbrauch auf Karte

Das Restaurant Corso in St. Gallen zeigt auf seiner Speisekarte die CO2-Emissionen seiner Gerichte.

«Reaktionen sind gemischt» : St. Galler Beiz stellt CO2-Verbrauch seiner Gerichte auf die Karte

Das Restaurant Corso in St. Gallen will klimaneutral werden. Den Startschuss machen in der Speisekarte vermerkte CO2-Emissionen der Gerichte. Wie sich das auf die Entrecôte-Bestellungen auswirkt?