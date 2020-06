St. Gallen

St. Galler Bibliotheken bieten neu Streamingdienste an

Die St. Galler Bibliotheken erweitern ab nächster Woche ihr Angebot bei den digitalen Medien. Die Bibliothek Hauptpost, die Kantonsbibliothek Vadiana und die Stadtbibliothek Katharinen stellen den Benutzern Streamingdienste für Film und Musik zur Verfügung.

Das neue Angebot nehme die Interessen und Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen auf, teilte die St. Galler Staatskanzlei am Freitag mit. Die Bibliotheken bieten insgesamt vier Streamingdienste (Filmfriend, Artfilm, Freegal und Naxos) für Film- und Musikfans an.



Der Zugang zu den Streamingdiensten sei unkompliziert und kostengünstig. Wer in Bibliotheken eingeschrieben ist, kann via Internet von überall her die digitalen Angebote und neu auch die Streamingdienste nutzen.



Die Bibliotheksgebühren von regulär 30 Franken pro Jahr ermöglichen den Zugang zu einem umfangreichen Angebot von rund 800'000 physischen Medien, digitalen Medien wie E-Books, E-Zeitungen und E-Zeitschriften sowie neu auch von Filmen und Musik.