St. Galler Bildungstag: Lehrpersonen ärgern sich über Podiumauftritt von Marco Rima

Zu der Zeit während der Pandemie sorgte der Schweizer Kabarettist Marco Rima vor allem als Corona-Massnahmen-Skeptiker oft für Schlagzeilen. Später provozierte er in einem Musikvideo mit Blackfacing und indigener Verkleidung. Im Juni 2023 kündigte er eine Kandidatur als Ständerat für den Kanton Zug an. Nun soll er am St. Galler Bildungstag als Experte auftreten.