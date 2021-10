Jäger retten im Kanton St. Gallen 393 Rehkitze vor dem Mähtod

Im Kanton St. Gallen werden seit fünf Jahren Drohnen zur Rettung von Rehkitzen eingesetzt, wie die Dachorganisation Revier Jagd St. Gallen (RJSG) in einer Mitteilung schreibt. Dieses Jahr wurden nun mit 26 Drohnen 393 Rehkitze in 44 St. Galler Jagdrevieren gerettet. «Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr, die auf den Einsatz von zehn zusätzlichen Drohnen in diesem Jahr zurückzuführen ist», sagt Peter Weigelt, Präsident des RJSG.

Dank technischen Fortschritten in der Drohnentechnologie wurde deren Bedienung deutlich vereinfacht. Daher können nun Jäger die Drohnen fliegen. Die Ausbildung dazu ist aber nach wie vor zentral. «Sie müssen die entsprechenden Jagdreviere jedes Jahr im Vorfeld der Rettung abfliegen, um die Gebiete in der Drohne abzuspeichern. Ausserdem müssen sie in der Lage sein, zum Beispiel bei Wettereinflüssen einzugreifen», sagt RJSG-Präsident Weigelt. Nachdem die entsprechenden Reviere in den Drohnen abgespeichert werden, suchen diese die Gebiete weitgehend automatisch ab.