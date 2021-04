Interview mit Andreas Boldt, Wildtierbiologe bei Pro Natura Schweiz

Können Sie Landwirten eine generelle Empfehlung geben?

Boldt: Landwirtschaftliche Maschinen sind tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Wildtiere allgemein. Dabei geht es nicht in erster Linie um die grossen Mähdrescher, mit denen Getreide- oder Maisfelder geerntet werden. Problematischer ist das Mähen von Wiesenflächen mit verschiedensten Mähmaschinen. Am meisten betroffen davon sind die Rehe. Weibliche Rehe haben die Angewohnheit, ihre Jungtiere in Wiesen mit hohem Gras abzulegen, während sie selber auf Nahrungssuche sind. Die Kitze liegen in dieser Zeit völlig bewegungs-, geräusch- und geruchslos im hohen Gras und warten auf die Rückkehr der Mutter. Auch bei sich nähernder Gefahr verharren sie in ihrem Versteck. Gegen natürliche Feinde, wie beispielsweise Füchse, ist das eine gute Strategie, gegenüber Mähmaschinen hingegen tödlich .

Um das Vermähen von Rehkitzen zu vermeiden, wird schon vieles getan, indem die Wiesen vor dem Mähen kontrolliert werden. Es gibt dazu verschiedene Methoden. Man kann eine Wiese zu Fuss oder mit einem ausgebildeten Spürhund absuchen. Man kann eine Wiese «verblenden», das heisst am Vorabend mit blinkenden Alufolien, farbigen Bändern oder anderen Materialien kennzeichnen. Die Rehmütter suchen diese Wiesen dann gar nicht erst auf. Aber keine Methode ist zu 100 Prozent zuverlässig. Häufig braucht es eine Kombination der Methoden.

Dem einzelnen Landwirt ist zu empfehlen, sich rechtzeitig vor dem Mähen mit dem lokalen Jagdverein oder dem Wildhüter respektive der Wildhüterin in Verbindung zu setzen. An vielen Orten in der Schweiz haben sich Abläufe eingespielt, mit denen die Beteiligten gemeinsam versuchen, den Verlust an Wildtieren so klein wie möglich zu halten.