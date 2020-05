Historisches Gebäude

St. Galler Kantonsratssaal wegen Riss in Decke gesperrt

Im Kantonsratssaal in St. Gallen wurde ein Riss in der Decke entdeckt. Der Kanton hat umgehend reagiert und den Saal bis auf Weiteres gesperrt. Politiker äussern Sorgen.

Der Kantonsratssaal in St. Gallen darf derzeit nicht mehr betreten werden. Grund ist ein Riss in der Decke. Obwohl das Kantonsparlament seit Wochen nicht mehr tagt, ist der Saal gefragt. Denn wegen seiner Grösse können dort die Abstandsregeln gut eingehaltet werden. So haben Fraktionen ihre Sitzungen dort abgehalten. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Fraktionsspitzen wurden laut dem «St. Galler Tagblatt» mit einem Schreiben darüber informiert. In diesem heisst es: «Parlamentsdienste und Staatskanzlei wurden vom Hochbauamt darüber informiert, dass aufgrund eines Risses in der Decke des Kantonsratssaals im Sinne einer Vorsichtsmassnahme bis auf Weiteres keine Veranstaltungen und Sitzungen im Kantonsratssaal stattfinden können.»