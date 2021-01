Die sei aber nicht für alle Klassen und auch Lernenden optimal, sagt der Rektor des Berufsbildungszentrums GBS in St.Gallen (Symbolbild) .

Seit Montag sollen die Mittelschüler aber wieder am Präsenzunterricht teilnehmen (Symbolbild).

Damit sind aber nicht alle Lernenden einverstanden: In St. Gallen fordern ganze Klassen Fernunterricht. Deshalb blieben einige Schüler am Montag zuhause.

Seit Montag ist an den Mittelschulen wieder Präsenzunterricht angesagt.

Rund 60 Personen des St. Galler Berufsbildungszentrums GBS sind laut mehreren Schülern am Montag Zuhause geblieben - obwohl gestern der Präsenzunterricht an den Mittelschulen wieder begonnen hat . «Wir kommen uns vor wie im Zirkus» , begründet eine Lernende* (24) den Protest : Die Fenster müssten bei Minus 5 Grad offen bleiben, man sitze mit 19 weiteren Schülern eng beieinander, unter Eltern und Lehrern gebe es Risikopatienten - und trotzdem beharre die Schule auf Präsenzunterricht.

«Empörend und unverständlich» seien die Vorgaben. Deshalb hätten am Wochenende mehrere Klassen des Berufsbildungszentrums GBS in St. Gallen den Lehrpersonen und dem Rektor mitgeteilt, dass sie den Veranstaltungen vor Ort fernbleiben werden: «Alle Lehrpersonen haben sehr verständnisvoll reagiert und uns Homeschooling angeboten.»

Laut Rektor «absolut nachvollziehbare Argumente»

Am Montag folgte die Ernüchterung: Der Präsenzunterricht müsse zwingend stattfinden, heisst es von Seiten der Schule. Denn das Bildungsdepartement des Kantons habe die Weisung erlassen, dass in den Präsenzunterricht gewechselt werde, schreibt das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS) den Lernenden . «Diesen Anordnungen haben wir uns zu fügen . » Die Wahrnehmung der Gesamtsituation und den Massnahmen sei «teils widersprüchlich und nicht immer konsistent». Daran könne das GBS leider nichts ändern.

Laut dem Rektor der Schule Daniel Kehl hätten die Lernenden « absolut nachvollziehbare Argumente » ins Feld geführt, weshalb der Präsenzunterricht für sie keinen Sinn mache. Aber: An der Schule würden 320 Schulklassen unterrichtet – dabei gebe es eine enorme Bandbreite von Bedürfnissen: «Eine einheitliche Lösung wie Fernunterricht ist nicht für alle gleich sinnvoll. » A uch sein Wunsch sei es, dass man in einer Folgelösung individuell auf die Bedürfnisse eingehen könnte. Das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen verwies auf Anfrage von 20 Minuten an die Schule.