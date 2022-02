Virales Tiktok : St. Galler Pilot geht mit Cockpit-Aufnahmen auf Tiktok viral

Mit seinen atemberaubenden Videos aus dem Cockpit begeistert der angehende Pilot Stefan Lazzeri Tausende auf Tiktok. Über eine halbe Million Views hat eines seiner Videos schon erreicht.

Als Social-Media-Beauftragter des Fliegermuseums darf er bei Trainingsausflügen der Piloten und Pilotinnen mitfliegen. Die Tricks auf den Videos sind also nicht seine. Bald will er dies aber selbst können. Ein mulmiges Gefühl bei diesen waghalsigen Manövern verspüre er nie. Er fühlt sich in den Händen der lizenzierten Profipiloten zu 100 Prozent sicher.

Hauptberuflich arbeitet Stefan Lazzeri als Lebensmitteltechnologe. Seit er vor ein paar Monaten den Pilotenschein begann, will er unbedingt irgendwann einmal hauptberuflich Passagierflugzeuge fliegen. 20 Minuten wollte wissen, was ihn denn so am Fliegen fasziniert. «In erster Linie ist es die Freiheit. Wenn man über den Wolken ist, vergisst man alle Probleme, die man unten hat», antwortet der 21-jährige Stefan Lazzeri.