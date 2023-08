Rapture Boy über Drogen und Schiesserein

Bis er 18 Jahre alt war, lebte der Rapper Rapture Boy in Kapstadt, dann zog er nach St. Gallen. In seinen Songs verarbeitet er unter anderem den Verlust seines Bruders.

1 / 4 Shaquille Bernhard alias Rapture Boy zog mit 18 Jahren von Kapstadt zu seinen Grosseltern nach St. Gallen. Sandro Breu In Südafrika waren Drogen und Schiessereien an der Tagesordnung. Vor ein paar Jahren verlor der 29-Jährige seinen Bruder an Drogen. Sandro Breu In der gleichen Zeit starb auch sein Onkel in St. Gallen. Die Verluste verarbeitete er in seiner Musik. Sandro Breu

Darum gehts Rapture Boy wohnt seit über zehn Jahren in St. Gallen, wuchs aber in Kapstadt auf.

Dort seien laut dem 29-Jährigen Schlägereien und Drogen an der Tagesordnung gewesen.

Vor ein paar Jahren verlor er seinen Onkel und kurz darauf seinen Bruder. Letzterer sei lange drogenabhängig gewesen.

Shaquille Bernhard alias Rapture Boy wurde in Südafrika geboren. Mit 18 Jahren verliess er seine Heimat Kapstadt und kam in die Schweiz. Im Interview spricht der 29-Jährige darüber, wie Musik ihm durch dunkle Zeiten half.

Bernhards Eltern liessen sich scheiden, als er neun Jahre alt war. «Ich wuchs in der Vorstadt von Kapstadt auf und war ein glückliches Kind», erzählt er. Das Leben in Südafrika und in seiner Familie sei zwar teilweise «crazy» gewesen, man war aber immer füreinander da. «Schiessereien, Drogen und Schlägereien sind in Südafrika alltäglich», meint er, weshalb das familiäre Umfeld so wichtig gewesen sei, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Der Rapper hielt sich aus diesen Problemen und Gangs raus. «Das ist definitiv dem Einfluss meiner Eltern zu verdanken», erzählt er.

Zugehörigkeit fand er als Jugendlicher unter anderem im Sport. «Ich ging auf ein Internat und spielte dort Rugby, Cricket, Golf und Tennis. Der Teamzusammenhalt gab mir ein Gefühl von Verlässlichkeit, was mir sonst gefehlt hätte», meint Bernhard, der Wurzeln in Yemen besitzt. Das Internat könne man nicht mit den luxuriösen Privatschulen in der Schweiz vergleichen, meint er. «Man brauchte nicht viel Geld, um dorthin gehen zu können», so Shaquille.

Kennst du die Musik von Rapture Boy? Ja, ich finde sie super. Ein paar Songs habe ich schon gehört. Nein, ich kenne sie (noch) nicht.

Wegen Drogen verlor er zwei Familienmitglieder

Mit 18 Jahren verliess er Südafrika und kam in die Schweiz zu seinen Grosseltern und seinem Onkel, weil er auf der Suche nach einer besseren Lebensperspektive war. «Ich hatte schon zuvor ein gutes Verhältnis mit ihnen. Sie kamen uns oft in Südafrika besuchen», erzählt er. Sein Onkel sei einer der Gründe, wieso er sich in Rap und Hip-Hop verliebte. «Er brachte mir aus der Schweiz die Alben von Snoop Dogg oder N.W.A. mit», erinnert sich der gelernte Hotelfachmann. Er hatte schon in Südafrika mit Rappen angefangen, richtig durchstarten konnte er, als er den Ostschweizer Musikwettbewerb Bandxost gewann.

Vor ein paar Jahren musste Shaquille gleich zwei familiäre Verluste verkraften. Zuerst erlag sein geliebter Onkel seiner Krankheit. Kurz darauf verlor Rapture Boy dann noch seinen ältesten Bruder Zahier. «Ich hatte zu dem Zeitpunkt seit 13 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Er hatte ein Drogenproblem. Das Letzte, was er mir gesagt hatte, war, dass er stolz auf mich sei», so der Rapper. Die schwierige Zeit verarbeitete er in seinen Texten. «Meine Musik ist mein Tagebuch. Ich hoffe, dass sich Leute mit meinen Texten identifizieren können und sich dadurch weniger allein mit ihren Problemen fühlen», meint der MC.

Seit sieben Jahren glücklich vergeben

Shaquille fühlt sich in der Schweiz wohl. «Südafrika ist zwar meine Heimat, aber ich würde nicht mehr da leben wollen», meint er. Dabei hat wohl auch seine Freundin ihre Finger im Spiel. Die beiden sind seit sieben Jahren glücklich zusammen. In seiner aktuellen Single «Make You Move» mit dem Schweizer DJ Gil Glaze möchte Rapture Boy ein wenig von diesen «Good Vibes» verbreiten. «Ab und zu mache ich gerne einen Song, der das Serotonin-Level anhebt, mit einem guten Beat und keinen allzu tiefgründigen Texten», meint er. Der Song sei perfekt für den Sommer.