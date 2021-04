Die Hilfe richtet sich an Betroffene, die trotz den Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton nicht mehr in der Lage sind, ihre Ausgaben zu decken.

Ab sofort können Personen im Kanton St. Gallen, die finanziell stark von der Corona-Krise betroffen sind, zusätzlich zu den bestehenden Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton «Corona-Hilfe» beantragen. Der Kanton stelle fünf Millionen Franken zur finanziellen Unterstützung von Personen zur Verfügung, die aufgrund der Corona-Krise und trotz umfassenden Hilfsprogrammen von Bund und Kanton nicht mehr in der Lage sind, ihre Ausgaben zu decken, heisst es in einer Medienmitteilung des Kanton St. Gallen.

Adela Civic, Leiterin Abteilung Familie und Sozialhilfe beim Amt für Soziales, sagt: «Es ist eine zielgerichtete Massnahme. Diese Leute sollen nicht in eine Schuldenspirale kommen.» Einige Personen seien aufgrund der Corona-Pandemie in eine schwierige finanzielle Lage geraten, etwa weil sie Lohneinbussen hatten oder den Job verloren haben. Zuvor hätten sie ihren Lebensbedarf gut decken können, doch jetzt nicht mehr. «Wir wollen den Leuten auch eine finanzielle Unterstützung bieten», so Civic. Pro Haushalt wird maximal ein Betrag von 10’000 Franken ausgesprochen. Der Betrag muss zwar versteuert, aber nicht an den Kanton zurückbezahlt werden.