Locarno – Ex-Freundin (22) in Bauch geschossen – St. Galler Tatverdächtiger bleibt in Haft

Eine 22-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in Locarno schwer verletzt ins Spital gebracht.

Der junge Mann, der eine 22-jährige Frau in der Via Vallemaggia in Locarno in den Unterleib geschossen hat, bleibt hinter Gittern. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und untergeordneten vorsätzlichen Mordes ermittelt. Dies teilt die Tessiner Polizei am Sonntag mit. Es handle sich bei dem Inhaftierten um einen 20-jährigen Mann mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen. Er wurde bereits am Tatort festgenommen. Die vom Staatsanwalt Roberto Ruggeri koordinierten Ermittlungen laufen und es werden derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht.