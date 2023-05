St. Gallen: Schulleiterin kündigt nach Streit mit Lehrerschaft

Die Kritikpunkte der Lehrpersonen werden in einem Brief geschildert.

Die Schulleiterin der Oberstufe Ost wird im Sommer die Schule verlassen, wie sie in einem Brief an die Eltern und Schülerinnen und Schüler bekannt gab. Es sei zu Streitereien zwischen ihr und der Lehrerschaft gekommen, nun habe sie gekündigt. Zuvor hatten sich mehrere Lehrpersonen des Schulhauses Zil geäussert, «unter den jetzigen Umständen» nicht mehr weiterarbeiten zu wollen. Die Umstände an der Schule wurden dem «St. Galler Tagblatt» in einem Brief ausführlich geschildert. Bisher blieb das Schulhaus von einer Kündigungswelle verschont.