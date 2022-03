Für Morgenmuffel – St. Galler Start-up bringt eine Wach-mach-Pille auf den Markt

Eine Kapsel aus Koffein, Zink, Vitamin B5 und B12 soll helfen, am Morgen in die Gänge zu kommen.

Aus einem Morgenmuffel einen Frühaufsteher machen – das hat sich das St. Galler Start-up «Galventa» zum Ziel gesetzt. Mit dem Nahrungsergänzungsmittel «B-Sync On» soll das nun möglich sein. Wie das funktioniert, erklärt Mitgründer und CEO Sascha Fritsche: «Die Inhaltsstoffe Koffein, Zink, Vitamin B5 und B12 werden durch eine von uns patentierte Technologie erst sieben Stunden nach der Einnahme in den Körper abgegeben.» Wenn man eine Pille also kurz vor dem Schlafen einnimmt, könne man mit der Kapsel am Morgen besser aufstehen.

Bereits klinisch getestet

Das Produkt sei bereits in einer klinischen Studie am Menschen erfolgreich überprüft worden. «Die Studie zeigt, dass das Aufwachen am Morgen über mehrere Ebenen begünstigt wird und Personen mit «B-Sync On» gut gelaunt aufwachen», so Fritsche. Es sei für jede Person geeignet, die am Morgen Mühe hat, in die Gänge zu kommen. Aber auch für alle diejenigen, die ihre innere Uhr einstellen möchten, beispielsweise bei Jetlag, Schichtarbeit oder der Zeitumstellung.