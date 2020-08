Entschleunigen und Nachdenken 20.08.2020, 14:12

Umweltfreundlich wäre, keine unnützen Billigprodukte von überall her zu bestellen. Allgemein ist der Online-Handel für mich keine Option. Nur in Ausnahmefällen. Reparaturen würden bei Qualitätsware Sinn machen und sowohl die Ressourcen schonen wie auch tolle Arbeitsplätze sichern. Tragisch, dass „kauf neu“ billiger ist als „reparieren“ Und sollen in Zukunft wirklich alle Läden verschwinden? Keine kompetenten Beratungen mehr? Alles nur noch online? Herstellung ausgelagert ins Ausland, wo die arbeitenden Menschen ausgebeutet werden, damit einige Wenige noch reicher werden? Wollt ihr das wirklich? Viele Probleme liessen sich eigentlich ganz einfach lösen. Wenn man denn wollte..