Business House: St. Galler Stiftung für Arbeitslose ging in Konkurs – trotz genügend Geld

Seit 1994 unterstützte die Stiftung «Business House» in St. Gallen Arbeitslose auf ihrem Weg zurück in die Berufswelt.

24 Jahre lang half die Stiftung «Business House» in St. Gallen Ausgesteuerten und Arbeitslosen dabei, den Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden. Doch dann ging alles schief. Mittlerweile ist die Stiftung in Konkurs gegangen. Zwei ehemalige Angestellte klagen gegen den Stiftungsrat. Dieser habe die Stiftung absichtlich an die Wand gefahren, sich selbst bereichert und die Angestellten um ihre Löhne betrogen.