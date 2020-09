Mit Gewalt zwängten am 20. September Polizisten viele Demonstranten in Gefangenentransporter.

Natalie H. bei einer Demonstration in Minsk. Am 19. September wurde sie wegen «Widerstands gegen die Polizei» verhaftet.

Am 19. September wurde Natalie H. bei Protesten in Minsk verhaftet. Die St. Gallerin war am 11. September in die weissrussische Hauptstadt gereist, um an der Demonstration gegen den Machthaber Lukaschenko teilzunehmen.