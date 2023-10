Frau bei Unfall mit LKW in St. Moritz getötet

Kurz nach 15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung zum Unfall in St. Moritz ein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen aus der Baustelle an der Via Mezdi beim Hotel Kempinski, wobei die 86-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, überrollt wurde und vor Ort verstarb. Im Einsatz standen die Rettung Oberengadin und die Rega. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell, Telefon 081 257 76.