Wegen Corona STA Travel Holding AG meldet Insolvenz an

Der Studenten- und Jugend-Reiseveranstalter STA Travel muss Konkurs anmelden. In der Schweiz betreibt das Unternehmen 12 Filialen.

Die Coronakrise fordert ein weiteres Opfer in der Reisebranche: Die Reisebürokette STA Travel macht seine Filialen in der Schweiz dicht. Obwohl das Unternehmen in den letzten Monaten «einschneidende Massnahmen» umgesetzt habe, um das Geschäft durch die Krise zu führen, sei es nicht gelungen, die Zukunft des Reiseanbieters zu sichern.