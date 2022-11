Erneuter Haftantrag: «Staat hat mein Leben zerstört» – jetzt meldet sich Brian zu Wort

Für diese Delikte wurde Brian verurteilt

Brian hat zwischen den Jahren 2006 und 2011 insgesamt 34 Delikte ausgeführt. Im Jahr 2011 stach er einem 18-Jährigen mit einem Messer in den Rücken. 2012 bis 2013 verbrachte Brian mehrheitlich in einem für ihn geschaffenen Sondersetting. Eine heftige öffentliche Debatte führte schliesslich zum Abbruch des Sondersettings. 2016 schlug Brian einer Person bei einer Auseinandersetzung in einem Tram ins Gesicht und brach ihr dabei den Kiefer. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten. Seither sass Brian ununterbrochen in verschiedenen Gefängnissen in Haft, einen Teil davon in Einzelhaft. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies kam es im Juni 2017 zu einem Vorfall, dessen Verfahren bis heute anhält. In einem Gesprächszimmer soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen Brian und einem Gefängnismitarbeiter gekommen sein, bei welcher der Aufseher verletzt wurde. Danach wurde erneut U-Haft angeordnet. (lys)