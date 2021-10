Anzeige bei Steuerverwaltung – «Staat hintergeht uns» – Mass-Voll rät Fans, die Mehrwertsteuer zu umgehen

Keine Zollgebühren unter 65 Franken

«Jede Sendung aus dem Ausland ist grundsätzlich zoll- und mehrwertsteuerpflichtig», so die Behörden . Zoll- und Mehrwertsteuergebühren fallen jedoch erst ab einem Gesamtwert der Sendung von 65 Franken oder mehr an. Anders gesagt: Es werden keine Gebühren fällig, wenn der Mehrwertsteuerbetrag weniger als fünf Franken des Warenwertes beträgt. Aber Achtung: «Die Mehrwertsteuer berechnet sich nach dem Warenwert einschliesslich der Transportkosten, Zollabgaben und Bearbeitungsgebühren», so die Zollverwaltung.