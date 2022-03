Afghanistan - Staatsangestellte ohne Bart dürfen nicht mehr arbeiten

Wer sich nicht an den Taliban-Dresscode hält, riskiert die Kündigung.

Bärtig und mit Turban: So sollen bald alle afghanischen Staatsangestellten aussehen. (Symbolbild)

In letzter Zeit sorgt die Taliban-Regierung mit repressiven Beschlüssen wieder vermehrt für Aufsehen.

In Afghanistan hat die Taliban-Regierung Staatsangestellte über einen neuen Dresscode sowie Regeln zur Gesichtsbehaarung informiert . Demnach müssen künftig alle Regierungsangestellten einen Bart tragen, sonst droht die Kündigung, wie drei unabhängige Quellen gegenüber Reuters sagen. Demnach hätten Repräsentanten vom Ministerium für Verbreitung von Tugend und zur Verhütung von Lastern vor diversen Regierungsgebäuden patrouilliert und kontrolliert, ob die Angestellten die neuen Regeln einhalten würden.

Turban- und Bart-Pflicht

Weiterhin keine Bildung für Mädchen

Erst letzte Woche entschied die Taliban-Regierung, dass Frauen künftig nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten fliegen dürfen. Ausserdem wurde die zuvor angekündigte Öffnung der Oberstufen für Mädchen in letzter Sekunde über den Haufen geworfen.

Nicht mal mehr in den Park dürfen afghanische Ehepaare gleichzeitig: Frauen haben an drei Wochentagen Zutritt zu den Parkanlagen im Land, die Männer kommen die restlichen vier Tage in den Genuss der Parks, inklusive Wochenende. Gemeinsame Besuche sind demnach nicht mehr möglich.