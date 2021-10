Todesfall bei Dreharbeiten - Staatsanwältin schliesst Strafanzeige nicht aus

Mitglieder der Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) protestieren für mehr Sicherheit an Filmsets.

Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich derzeit, was in der Waffe war und wer dafür verantwortlich ist.

Was passierte am Tag des 21. Oktober, als Alec Baldwin am Set seines neuen Films «Rust» einen Schuss abfeuerte und damit aus Versehen Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzte?

Regisseur Joel Souza, der neben Hutchins den Dreh über Monitore verfolgte, sagte Ermittlern, dass er plötzlich etwas gehört habe, was klang wie eine Peitsche. Danach habe es einen lauten Knall gegeben. Souza realisierte, dass Hutchins zu Boden fiel, sich den Bauch hielt und dass an seiner Schulter Blut war.

«Am Set war so viel Munition»

Laut zuständiger Staatsanwältin würden sich die Ermittlungen derzeit auf die Ballistik konzentrieren. Man wolle herausfinden, welche Patrone abgefeuert wurde und wer sie in die Waffe getan hat. «Am Set war so viel Munition», ergänzt Mary Carmack-Altwies gemäss der «New York Times». Und sie ergänzt: «Der Name Requisitenwaffe ist etwas irreführend. Man könnte meinen, es handle sich dabei nicht um eine echte Waffe. Aber es war eine echte Waffe.» Wie es dazu kam, werde nun untersucht. «Wir schliessen noch gar nichts aus. Auch Strafanzeigen sind nicht vom Tisch», so Mary Carmack-Altwies.