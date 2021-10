Thomas K. liess seine Opfer ersticken – Staatsanwältin will eine Verwahrung – Mordfall Boppelsen kommt vor Bundesgericht

Im Mordprozess Boppelsen verurteilte das Zürcher Obergericht im Juni 2021 den Hauptbeschuldigten Thomas K.* wegen mehrfachen Mordes, Raubes, der versuchten Erpressung sowie diversen weiteren Delikten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft habe nun gegen das Urteil beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht, schreibt der «Tages Anzeiger» in einem Artikel.

Sowohl vor dem Bezirksgericht Bülach, wie auch vor dem Zürcher Obergericht forderte die Staatsanwältin Corinne Kauf für den Hauptbeschuldigten nebst einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe eine Verwahrung. In ihrem Plädoyer am Obergericht nannte sie Thomas K. einen «skrupellosen und grausamen Serienmörder», vor dem die Bevölkerung geschützt werden müsse. Von einer Verwahrung wurde im Urteil jedoch aufgrund eines umfassenden psychiatrischen Gutachtens abgesehen.

In einem Interview mit 20 Minuten sagte die Staatsanwältin nach der Urteilsverkündung am Obergericht, dass man das begründete Urteil anschauen und einen Weiterzug ans Bundesgericht prüfen werde. «Der Haupttäter ist nicht therapierbar und sollte er rückfällig werden, drohen ähnliche schwerwiegende Straftaten», so Kauf.