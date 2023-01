Missbrauchsprozess : Staatsanwältin will Vorwürfe gegen Ex-Sänger R. Kelly fallen lassen

Derzeit sitzt R. Kelly eine 30-jährige Haftstrafe in New York ab. Geht es nach der Staatsanwaltschaft von Chicago, sollen aus ihrem Bundesstaat keine Jahre dazukommen, denn er sei schon genug bestraft.

1 / 5 R. Kelly wurde im Juni 2022 zu 30 Jahren Haft verurteilt. imago images/ZUMA Wire Die Verhandlung fand in Brooklyn, New York statt. AFP Dem 54-jährigen Sänger wurde seit Jahren schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen. Zudem wurde er wegen Verbrechen wie Entführung und Erpressung angeklagt. AFP/ho

Darum gehts Seine Strafe im US-Bundesstaat New York sitzt R. Kelly bereits ab. Aus Chicago sollen keine weiteren Jahre hinter Gittern hinzukommen.

Dies schlägt die dortige Staatsanwältin vor.

Der Sänger würde das Gefängnis vermutlich nie mehr verlassen, so die Begründung.

Der Musiker R. Kelly wurde letztes Jahr in New York zu 30 Jahren hinter Gittern verurteilt.

Nebst sexueller Ausbeutung von Minderjährigen wurde dem Popstar auch Kidnapping vorgeworfen.

Eine Staatsanwältin in Chicago will Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den früheren Popstar R. Kelly fallen lassen. Staatsanwältin Kim Foxx gab die Entscheidung am Montag bekannt, einen Tag vor einer Gerichtsanhörung im Zusammenhang mit Vorwürfen auf Staatsebene in Illinois, der 56-Jährige habe vier Menschen missbraucht, drei davon in minderjährigem Alter.

Foxx erklärte, dass sie das Gericht bei der Anhörung am Dienstag darum bitten werde. Die Entscheidung könne für einige der Frauen «enttäuschend» sein, die mit ihren Vorwürfen vorgetreten seien. Kelly werde das Gefängnis jedoch womöglich nie mehr verlassen. «Wir glauben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde», sagte sie.

Der «I Believe I Can Fly»-Sänger ist bereits wegen Sexualverbrechen zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden. Seitdem er im Jahr 2019 in Cook County angeklagt wurde, ist er auf Bundesebene in Chicago und New York einer Reihe von Verbrechen für schuldig befunden worden, darunter etwa Kinderpornografie, Erpressung und Sexhandel im Zusammenhang mit Vorwürfen, sich an Frauen und Mädchen vergangen zu haben.

Erst mit #MeToo kam der Fall

Eine 30-jährige Haftstrafe, zu der er in New York verurteilt wurde, sitzt er bereits ab. Das Gericht in Chicago wird voraussichtlich am 23. Februar das Strafmass verkünden. Ein weiterer Fall ist im US-Staat Minnesota anhängig. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht dazu geäussert, ob es auch dort zum Prozess kommen soll. Das Verfahren lag während der Verhandlungen auf Bundesebene auf Eis.

Vorwürfe über unangemessene Beziehungen Kellys kursierten seit Jahrzehnten, doch wurden sie von Medien und Öffentlichkeit lange eher amüsiert zur Kenntnis genommen, angefangen mit Kellys illegaler Heirat mit R&B-Sängerin Aaliyah im Jahr 1994, als sie gerade 15 Jahre alt war. Dennoch feierte er Megaerfolge, seine Musikalben und die Eintrittskarten für seine Konzerte verkauften sich weiterhin blendend.

Selbst als er 2002 unter dem Vorwurf festgenommen wurde, sich beim Missbrauch einer 14-Jährigen gefilmt zu haben, spielten Kollegen immer noch seine Songs ein. Im Jahr 2008 wurde er in einem Prozess wegen Verbreitung von Kinderpornografie in Chicago von der Jury noch freigesprochen. Erst die im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen der #MeToo-Bewegung veröffentlichte Dokumentation «Surviving R. Kelly» brachte ihn öffentlich in Verruf.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.