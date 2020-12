Schüsse in Berlin Kreuzberg : Staatsanwalt erlässt Haftbefehle gegen zwei Verdächtige im Spital

In der Nacht zum Samstag wurden vier Männer in Berlin Kreuzberg bei einer Schiesserei schwer verletzt. Nun wurden gegen zwei Verdächtige Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich derzeit noch im Spital-

Dort kam es am frühen Morgen zu einer Schiesserei.

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizeibeamte verlassen ein Grundstück an der Stresemannstrasse in Kreuzberg.

Nach der Schiesserei im Berliner Stadtteil Kreuzberg mit vier Schwerverletzten sind Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen worden. Die beiden Männer befinden sich aufgrund von Schussverletzungen im Krankenhaus, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Sonntagabend mitteilte. Einem 30-Jährigen wird demnach versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt, einem 39-Jährigen der unerlaubte Besitz einer Schusswaffe.