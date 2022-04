Wirbel im Kanton Freiburg – Staatsanwalt eröffnet wegen Enthüllungsbuch Verfahren gegen Ex-Staatsrat

«Secrets et confidences d’un président» sorgt im Kanton Freiburg für Wirbel. Nun hat das Enthüllungsbuch – auf Deutsch etwa: «Geheimnisse und Vertraulichkeiten eines Präsidenten» – des Journalisten Jean-Marc Angéloz über den ehemaligen Staatsrat Georges Godel ein juristisches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt, hat der Generalstaatsanwalt Fabien Gasser ein Verfahren wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen Godel eröffnet. Angéloz muss sich wegen Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses verantworten.

Wie es in der Medienmitteilung heisst, haben mehrere Passagen des Buches die Aufmerksamkeit von Gasser auf sich gezogen. Er richtete am 31. Januar eine schriftliche Anfrage an den Staatsrat und verlangte die Herausgabe bestimmter Dokumente und stellte Fragen «im Zusammenhang mit der üblichen Behandlung bestimmter Protokolle oder anderer Schriftstücke mit a priori vertraulichem Charakter».