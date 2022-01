Akteure im Monster-Verfahren – Staatsanwalt im Vincenz-Prozess wollte zum Eurovision Song Contest

Eine der Hauptfiguren in dem Fall ist Vincenz’ langjähriger Geschäftspartner und Berater Beat Stocker.

Pierin Vincenz muss am Dienstag auf die Anklagebank.

Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr beginnt der Mega-Prozess gegen den tief gefallenen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und sechs weitere Angeklagte. Wegen des grossen Interesses weicht das Verfahren vom Zürcher Bezirksgericht aufs Volkshaus aus, dort sind die 100 Plätze fürs Publikum aber schon vergeben.

Die Anklageschrift ist mit 364 Seiten dick wie ein Buch. Dazu gibt es mehr als 500 Ordner mit Dokumenten. Ursprünglich sollte der Prozess bis Freitag dauern, nun kommt mindestens ein weiterer Tag im Februar dazu. Dann fällt das Urteil über den Ex-Chef der drittgrössten Schweizer Bank. Ein definitiver Richterspruch dürfte allerdings erst in zwei bis drei Jahren erfolgen, schätzt Rechtsprofessor Peter V. Kunz.

Pierin Vincenz

Pierin Vincenz begann seine Raiffeisen-Karriere 1996 als Finanzchef. Drei Jahre später stieg er mit viel Bravour zum CEO (Vorsitzender der Geschäftsleitung) auf. Sein mittlerweile verstorbener Vater war einst Chef des Verwaltungsrats der Raiffeisen Schweiz. Der 65-Jährige Pierin baute die Raiffeisen in 15 Jahren zur drittgrössten Schweizer Bank auf. Er zeigte sich dabei oft im Fernsehen und in Hochglanzmagazinen, wo er sich gerne als Bündner Bergbueb gab. Vincenz galt deshalb lange als der letzte bodenständige Banker am Schweizer Finanzplatz. Doch die Anklage zeigt eine andere Seite. Vincenz soll 600’000 Franken für Strip-Clubs, Frauen und Privatreisen auf Spesen der Bank verprasst haben. Zudem hätten er und Beat Stocker mit geheimen Deals insgesamt 25 Millionen Franken ungerechtfertigt verdient.