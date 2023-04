Für den Politiker kommt es knüppeldick. Wie die «Weltwoche» in ihrer neuen Ausgabe schreibt, hat die St. Galler Staatsanwaltschaft gegen ihn eine Untersuchung wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Ihm werden mehrere Übergriffe auf eine Sekretärin vorgeworfen.

Staatsanwalt Thomas Weltert bestätigt die Untersuchung gegenüber 20 Minuten: «Es läuft ein Vorverfahren wegen Verdachts strafbarer Handlungen gegen die sexuellen Integrität», so Weltert. Für den Politiker gelte die Unschuldsvermutung. Dieser selbst liess am Mittwoch über seinen Anwalt sämtliche Vorwürfe sexueller Belästigung zurückweisen. Der Anwalt verweist ausserdem auf eine superprovisorische Verfügung von Mittwochabend, in der das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland der «Weltwoche» untersagt, den Vorwurf der sexuellen Belästigung zu verbreiten. Die Intervention erfolgte reichlich spät: Grosse Teile der Auflage waren bereits ausgeliefert.